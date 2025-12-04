На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мультфильмы в России могут перевести на полное государственное финансирование

Мишустин: Кабмин рассмотрит проект о полном госфинансировании мультиков
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабмин РФ 4 декабря рассмотрит законопроект о полном финансировании мультфильмов из госбюджета. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, пишет ТАСС.

«Сегодня также в повестке дня мы рассмотрим законопроект, который устанавливает полное государственное финансирование анимационных картин для детей и для юношества. Предложенные корректировки расширяют возможности получения помощи от государства для выпуска анимационных фильмов с финансированием производства проката в размере 100% от сметной стоимости», — сказал он.

В конце октября текущего года писатель Олег Рой призвал установить ограничение 12+ для мультика «Маша и медведь», потому что он якобы не рассчитан на детскую аудиторию. Помимо этого, политолог Вадим Попов призвал запретить показывать мультфильм «Маша и медведь» по ТВ и стримингам из-за несоответствия традиционным российским ценностям.

В ответ на это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это предложение абсурдно. Политик отметил, что традиционным ценностям противоречит не мультик, а «ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья».

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» из-за самовара.

