FT узнала об опасениях в Европе из-за изъятия активов РФ

В Европе многие, а не только Бельгия, опасаются выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран ЕС.

«Это безумие, и я не понимаю, как они думают, что им это сойдет с рук», — сказал собеседник издания, добавив, что этот прецедент может иметь далеко идущие последствия.

По его словам, даже союзники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявили, что она испытывает пределы возможностей ЕС. Критики этой идеи считают, что она нарушает законы блока, говорится в статье.

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Он считает, что конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

Против изъятия активов РФ также высказался глава МИД Бельгии Максим Прево. Он назвал это «наихудшим» вариантом из всех, поскольку он связан с экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Бельгия призывает ЕК пойти другим путем и предоставить деньги Украине за счет займов на финансовых рынках.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.