Захарова возмутилась продвижению Бербок на должность председателя ГА ООН

Захарова осудила продвижение в ООН Анналены Бербок, гордящейся дедом-фашистом
Michael Ukas/Global Look Press

Продвижение бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, учитывая ее гордость за деда, который воевал на стороне Третьего рейха, – надругательство над памятью жертв нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Откровенным надругательством над памятью жертв нацистов было продвижение внучки, гордящейся своим дедом, Анналены Бербок, на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Бербок не выбирала предков, но выбрала как относиться к их деяниям.

В докладе российского МИД в октябре говорилось, что решение Берлина об избрании Бербок на должность стало плевком в адрес организации. В докладе внешнеполитического ведомства России отметили, что главу немецкого МИД, карьера которой строилась на поддержке и реабилитации нацизма, выдвинули на пост председателя ГА в год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией.

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 июня. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Ранее Бербок и Мерца обвинили в утрате политического влияния Германии.

