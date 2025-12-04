В МИД прокомментировали подготовку к запуску производства ракетного топлива для ВСУ в Дании

Захарова о производстве ракетного топлива для ВСУ в Дании: РФ примет ответные меры

Россия подготовит адекватный ответ на угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя подготовку к запуску производства ракетного топлива в Дании украинской компанией.

«Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности», — сказала Захарова.

2 декабря датское министерство промышленности, предпринимательства и финансов сообщило, что в Дании началось строительство принадлежащего Украине оборонного предприятия.

В городе Войенсе состоялась церемония закладки фундамента завода по производству твердого ракетного топлива, владельцем которого является украинская компания Fire Point. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен назвал это событие новым и важным шагом в поддержке обороноспособности и «освободительной борьбы» Киева.

Ранее в Дании анонсировали новый многомиллионный пакет военной помощи Украине.