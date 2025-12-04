Госсекретарь США Марко Рубио не проговорился, заявляя о территориях в зоне СВО. Он раскрыл реальные требования России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

По его словам, США изменили тактику по украинскому треку. Раньше Вашингтон пытался свести интересы России и Украины вместе, но теперь понял что это невозможно. Следовательно, в расчет будут браться интересы той стороны, которая выигрывает.

Обозреватель считает, что США и Россия просто ждут, когда Киев окончательно начнет «сыпаться», чтобы спокойно заключить сделку на выгодных Москве условиях.

Накануне в интервью Fox News Рубио назвал территории одним из ключевых пунктов спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, речь идет о пространстве примерно в 30-50 км и 20% части Донецкой народной республики (ДНР), которая на данный момент находится под контролем Киева.

Ранее в НАТО захотели, чтобы Рубио отдал приоритет переговорам с РФ.