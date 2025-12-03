На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО захотели, чтобы Рубио отдал приоритет переговорам с РФ

Politico: в НАТО хотели бы, чтобы Рубио придавал больше значения диалогу с РФ
Annabelle Gordon/Reuters

Ряд стран — членов НАТО хотели бы, чтобы государственный секретарь США Марко Рубио придавал больше значения переговорам с РФ об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатические источники в Североатлантическом альянсе.

«Некоторые союзники в частном порядке указывают на то, что предпочли бы, чтобы Рубио, если бы ему пришлось выбирать, отдал приоритет переговорам с РФ, а не встрече с [министрами иностранных дел стран — членов] НАТО», — говорится в материале.

При этом в нем подчеркивается, что государственный секретарь США в достаточной мере принимает во внимание обеспокоенность европейских государств урегулированием конфликта на Украине.

29 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Рубио не сможет посетить встречу министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса, запланированную на 3 декабря. Ожидается, что Вашингтон на мероприятии будет представлять заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау. Причины такого решения в публикации не уточнялись.

Ранее Рубио раскрыл главный пункт спора в рамках переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

