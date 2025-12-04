На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный «актив» России в Европе

Politico: Бельгия стала самым ценным активом России в Европе
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и его страна стали «самым ценным активом» России в Европе после отказа изымать замороженные средства Москвы, хранящиеся в местном депозитарии Euroclear. Об этом пишет газета Politico.

Журналисты пересказывают историю с саммита лидеров ЕС в Брюсселе 23 октября, на котором премьер Бельгии выступил с жесткой позицией по конфискации активов России. Как пишут авторы, «Бельгия, страна с населением 12 миллионов человек, вообще не собиралась допускать так называемый репарационный заем».

Наиболее жесткий удар нанес Барт де Вевер, будучи предельно серьезным и неуступчивым, говорится в тексте.

Как пишет Politico, он заявил своим коллегам, что риск ответных мер со стороны России за экспроприацию их суверенных активов слишком велик, чтобы даже думать об этом. Если Москва выиграет судебный процесс против Бельгии или Euroclear, брюссельского депозитария, хранящего эти активы, им придется выплачивать всю сумму самостоятельно. Он назвал изъятие «полным безумием».

Кроме того, Де Вевер неоднократно «требовал переписать окончательный коммюнике саммита, чтобы исключить из него любые упоминания об использовании активов Москвы для отправки денег в Киев», говорится в тексте.

«Бельгийская блокада выбила почву из-под ног украинского европейского альянса в критический момент. Если бы лидеры договорились ускорить реализацию кредитного плана на октябрьском саммите, это стало бы мощным сигналом Владимиру Путину о долгосрочной устойчивости Украины и твердой приверженности Европы самообороне», — пишет Politico.

Ранее глава МИД Польши назвал отъем замороженных активов России «фактором ускорения мира».

