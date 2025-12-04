Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не пустило ли украинское руководство конституцию республики «на самокрутки». Ее слова приводит «Лента.ру».

«Власти Украины выборочно исполняют Конституцию. Что там написано про русский язык, не интересно никому? Или они это уже на самокрутки пустили?» — сказала она.

Таким образом дипломат прокомментировала нежелание Киева отказываться от вступления в НАТО якобы в связи с тем, что такой курс закреплен в конституции.

25 ноября возглавлявший на тот момент офис украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не откажется от вступления в НАТО в будущем, несмотря на мирный план США.

По словам Ермака, стремление Украины вступить в НАТО и ЕС закреплено в законе, вступившем в силу в 2019 году. Согласно этому документу, президент страны является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора».

Ранее СМИ сообщали, что США намерены лишить Украину возможности членства в НАТО.