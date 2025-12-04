Главой израильской внешней разведки «Моссад» станет уроженец Белоруссии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил директором службы внешней разведки «Моссад» своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, который является уроженцем города Мозырь Гомельской области Белоруссии. Об этом решении политик сообщил в Telegram-канале.

По словам Нетаньяху, Гофман сопровождал его в самый трудный период для Израиля, проявляя мужество, ответственность и редкие профессиональные способности. Нетаньяху заявил, что полностью доверяет военному и считает, что он сможет возглавить «Моссад» в ближайшие годы.

«7 октября Гофман выбежал из дома, чтобы сражаться с террористами ХАМАСа, и был тяжело ранен», — рассказал политик, отметив, что этот поступок характеризует военного с самой хорошей стороны.

Кроме того, в своем посте Нетаньяху поблагодарил за преданную службу нынешнего директора службы внешней разведки «Моссад» Давида Барнеа. Он занимает эту должность с мая 2021 года. Гофман сменит Барнеа в июне 2026 года, когда истечет срок его полномочий.

До этого Биньямин Нетаньяху подал президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств. Премьера Израиля и его супругу Сару обвиняют в получении взяток на сумму более $260 тысяч. Кроме того, Нетаньяху якобы вступил в сговор с двумя израильскими СМИ. Сам политик отрицает все обвинения, выдвинутые против него.

Ранее Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом.