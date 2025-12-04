Министр иностранных дел Сергей Лавров выступит на «правительственном часе» в Совфеде 10 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

По ее словам, в рамках мероприятия планируется рассмотреть актуальные вопросы внешней политики России. Также планируется интерактивный диалог с представителями законодательной власти страны.

Как отметила Захарова, регулярные встречи Лаврова с парламентариями помогают развитию взаимодействия между исполнительными и законодательными ветвями власти в ключевых направлениях внешнеполитического курса страны, что позволяет эффективно координировать работу по укреплению роли и места в современных международных отношениях.

2 декабря министр Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ван И во время переговоров в Москве обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине, обращая внимание на устранение первопричин конфликта.

В министерстве отметили, что на встрече также обсуждалась обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там указали, что «по итогам переговоров оказалось широкое совпадение и близость позиций по ключевым вопросам.

Ранее Лавров пошутил о своем «исчезновении».