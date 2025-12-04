Российская делегация примет участие в заседании шерп G20 в Вашингтоне

МИД: делегация РФ во главе с Лукаш примет участие в встрече шерп G20 в США

Российская делегация, которую возглавит шерпа РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, примет участие в предстоящей встрече шерп стран — членов G20 в столице США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по вопросам G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Марат Бердыев.

Он отметил, что первая встреча шерп государств — членов «Группы двадцати» под американским председательством запланирована на 15–16 декабря.

«Делегацию нашей страны возглавит заместитель начальника экспертного управления администрации президента РФ, шерпа <...> в G20 Светлана Лукаш», — рассказал дипломат.

С 22 по 23 ноября текущего года в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялся саммит «Группы двадцати». Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

Как заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, делегация страны в ходе мероприятия провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества. Чиновник назвал саммит под председательством ЮАР успешным и подчеркнул, что РФ удовлетворена его итогами.

