Орешкин рассказал, чем его удивили недружественные страны на саммите G20

Представители некоторых недружественных стран (совершили в отношении России недружественные действия, например, выслали дипломатов или наложили санкции) предлагали России на саммите G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) проекты по экономическому сотрудничеству, заявил РИА Новости глава делегации РФ, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Он отметил, что с дружественными странами на мероприятии было «много конструктивного общения».

«Что удивило — я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали — ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству», — сказал чиновник.

Он уточнил, что налаживать экономические отношения с Россией и реализовывать совместные проекты захотели «не одна и не две, а несколько стран». Глава делегации РФ отказался их перечислить, иначе их могут «заклевать их агрессивные партнеры».

Саммит G20 проходил в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

