Путин рассказал о предложениях Уиткоффа и Кушнера по Украине

Путин: предложения Уиткоффа и Кушнера основаны на прежних обсуждениях с Трампом

Предложения, с которыми американская делегация приезжала в Москву, основаны на договоренностях, достигнутых по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«То, что нам привезли американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях на моей встрече с президентом Трампом на Аляске — мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже», — сказал он.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана.

Ранее Трамп рассказал, какое впечатление сложилось у Уиткоффа и Кушнера на встрече с Путиным.