В Совфеде назвали три причины токсичности Зеленского

Сенатор Косачев: Зеленский токсичен, ему недостает легитимности и сговорчивости
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал три причины токсичности украинского лидера Владимира Зеленского.

«Зеленский токсичен. У него недостает легитимности, это раз. У него подгорает по коррупции, это два. И у него исчерпана договороспособность, это три», — написал Косачев.

Он указал, что американские переговорщики приезжают в Москву на «продолжительные и содержательные» переговоры с Владимиром Путиным, в то время как в делегация Украины «вызывается» в Майами.

Парламентарий назвал это «закономерным финалом» украинской «революции достоинства», как все последние годы называли «государственный переворот» на Украине.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее стали известны основные темы переговоров России и США вокруг Украины.

