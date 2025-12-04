На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин охарактеризовал историю между Россией и Индией

Путин заявил, что история отношений между Россией и Индией уникальна
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам назвал историю отношений между РФ и Индией уникальной. Его отрывки показали на Youtube-канале журнала India Today.

«Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер», — сказал он.

Также глава российского государства отметил, что его с премьером Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения.

«Я очень рад возможности встретиться с премьер-министром Моди, с которым нас связывают не только деловые, но и личные отношения», — добавил Путин.

3 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита главы государства Владимира Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

