Политолог усомнился, что Залужный является конкурентом Зеленского

Бывший главком ВСУ и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный не обладает серьезным политическим влиянием на Украине, чтобы стать реальным кандидатом на смену Владимиру Зеленскому. Об этом NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что реальной политической кампании на Украине Залужный не проводит, поскольку у него нет «никакой политической машины, нет штабов на местах». По словам эксперта, предвыборная кампания экс-главкома носит «виртуальный характер», когда он публикует материалы в соцсетях или дает интервью зарубежным СМИ.

«Как бы это ни было, Залужному придется все создавать с нуля либо пользоваться услугами какой-либо из партий <…> Поэтому ситуация пока сложная для экс-главкома ВСУ. Я бы не стал говорить, что он точно очевидный кандидат на смену Зеленскому», — заявил Дудаков.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намекнул на возможное возвращение на Украину, опубликовав в соцсетях фото с подписью «Дома лучше», сообщают украинские СМИ. Ранее британская газета The Times заявила, что только Залужный может стать потенциальной заменой президенту Владимиру Зеленского на фоне коррупционного скандала. В свою очередь в Раде заявили, что экс-главком ВСУ может возглавить «временное правительство». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

