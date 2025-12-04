На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол заявил о сохранении каналов связи между НАТО и посольством РФ в Брюсселе

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Между штаб-квартирой Североатлантического альянса и российским посольством в Брюсселе сохраняются экстренные каналы связи. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

Он пояснил, что такие каналы, в частности, периодически задействуются по линии аппарата военного атташе при российском дипломатическом представительстве. В НАТО также прекрасно осведомлены, что при желании можно было бы использовать линию телефонной связи с Национальным центром управления обороной России.

При этом посол подчеркнул, что, судя по заявлениям и действиям руководства Североатлантического альянса, оно по-прежнему не готово к нормальному диалогу.

3 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя упразднение Совета Россия — НАТО, заявил, что Североатлантический альянс является врагом России.

Ранее стало известно об упразднении Совета Россия — НАТО.

