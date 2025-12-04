На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Безопасность против России»: глава МИД Польши заявил об упразднении Совета Россия — НАТО

Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета Россия — НАТО
true
true
true
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО, созданный в 2002 году, официально упразднен. По его словам, это решение отражает переход к созданию «европейской безопасности против России». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это, отметив, что с врагами советов быть не может. Ранее США рассматривали возможность возобновления работы совета в рамках мирного урегулирования по Украине, но в Кремле заявили, что на сегодня политическая ситуация не позволяет это сделать.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Совет Россия — НАТО был упразднен. Об этом он заявил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

«Среди официальных решений, пожалуйста, обратите внимание на заявление генерального секретаря о том, что Совет Россия — НАТО больше не существует. И основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — приводит его слова Wiadomości.

Сикорский заявил, что этого добивалось правительство Польши, а институт создавался, когда европейская безопасность создавалась с Россией, но «эти времена прошли».

«Сегодня мы создаем европейскую «безопасность против России». И это нашло свое институциональное выражение», — сказал глава МИД Польши.

Это заявление прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«НАТО радостно объявило о ликвидации Совета Россия — НАТО. Должен признать, что разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком «совете» вообще идет речь? Есть только один способ поступать с врагами. Как сказал Горький: «Если враг не сдается, его уничтожают», — написал он в социальной сети X.

Предложение США

В мае агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон предложил возобновить замороженную работу в рамках Совета Россия — НАТО между Москвой и представителями блока. Собеседник агентства отметил, что США предложили такой вариант в рамках процесса по мирному урегулированию на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что в РФ таких предложений официально не получали.

«Вы знаете, надо понять, о чем идет речь, мне кажется, сначала, потому что я не видела никаких ни официальных заявлений, ни каких-то конкретных предложений, ничего такого не видела», — сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержательных предложений от США по возобновлению работы Совета Россия — НАТО не поступало, а о такой концепции трудно говорить в нынешних геополитических реалиях.

«Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счет не было. Насколько я понимаю, речь идет о рассуждениях в СМИ. Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства и какого-то диалога в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Россией — трудно об этом говорить, безусловно», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что вопросы безопасности в Европе «конечно же, нужно обсуждать».

«И делать это нужно начинать как можно скорее», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Совет Россия — НАТО был создан в мае 2002 года как площадка для согласования позиций по ключевым вопросам безопасности и потенциального перевода отношений на более высокий уровень вплоть до тесного партнерства.

После 2014 года альянс заморозил практическое сотрудничество с Москвой, оставив лишь ограниченный политический диалог. Заседания проходили все реже, и в последние годы работа совета фактически сошла на нет и была заморожена.

С началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года государства НАТО объявили, что больше не рассматривают Россию как партнера.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами