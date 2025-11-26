На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили о противоречивых действиях США в сфере отношений с РФ

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Действия США в сфере отношений с РФ довольно противоречивы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в рамках пресс-конференции.

«Сдвигов в диалоге с США по приоритетным для России вопросам, таким как авиасообщение и возвращение дипсобственности, нет», — сказал он.

Рябков также добавил, что Россия готова к возобновлению диалога с США по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Он также сообщал, что контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио по украинскому урегулированию может быть быстро организован, однако на данный момент договоренностей о разговоре министров нет.

Рябков также добавил, что России в переговорах по украинскому урегулированию важно придерживаться договоренностей, достигнутых во время саммита с США в Анкоридже.

Ранее в МИД России оценили условия для встречи Путина и Трампа.

