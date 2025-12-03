На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о юридическом предложении ЕК по экcпроприации активов России

Politico: ЕК направила странам ЕС юридические предложения по российским активам
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза (ЕС) юридические предложения по экcпроприации замороженных российских активов. Об этом пишет издание Politico.

«Еврокомиссия в среду официально предложила репарационный кредит в размере €165 млрд для Украины, используя наличную стоимость замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии», — говорится в материале.

По информации газеты, инициатива будут реализовывать в период с 2026 по 2027 год. Эта сумма станет частью более крупного пакета финансов в размере €210 млрд, выделенных на помощь Киеву.

Отмечается, что репарационный кредит состоит из €25 млрд, хранящихся по всему блоку, в дополнение к €140 млрд, замороженным в бельгийском банке Euroclear. Бельгия при этом выступает решительно против экспроприации суверенных активов России.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. По его мнению, конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.

