Мелания Трамп и Илон Маск могут лишиться гражданства из-за нового закона

Законопроект американского сенатора-республиканца Берни Морено, запрещающий обладать двойным гражданством США, может коснуться ряда американских знаменитостей. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Комментируя свою инициативу, Морено заявил, что быть гражданином США – «это честь и привилегия», поэтому если кто-то хочет стать американцем, то он должен следовать принципу » или все, или ничего».

Как отмечается в статье, если закон вступит в силу, то имеющие гражданство Словении первая леди США Мелания Трамп и ее сын Бэррон должны будут отказаться от него в течение года. Помимо семьи Трампов, ограничительные меры могут коснуться американского предпринимателя Илона Маска, который является гражданином США, ЮАР и Канады, а также известных актеров и актрис, включая Тома Хэнкса, Милу Кунис, Памелу Андерсон и других известных личностей.

До этого в США сообщили о том, что проверят каждую поданную заявку на убежище с целью убедиться, что заявитель заслуживает права находиться в стране. Американские власти собираются организовывать проверки, чтобы убедиться, что цели беженцев актуальны.

Ранее Киев назвал страны, чьи жители могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке.