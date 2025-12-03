Эксперт объяснил, сможет ли ЕС выдать «репарационный кредит» Украине

Европейский союз (ЕС) не в состоянии предоставить Украине «репарационный кредит», подразумевающий конфискацию российских активов. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт напомнил, что «репарационный кредит» предполагает, что Киев вернет займ после выплаты Москвой репараций. Однако, по его словам, сперва нужно нанести России стратегическое поражение, чего Украина сделать не сможет.

«Мягко говоря, фантастический сценарий. Такое попросту невозможно. Единственное, что Евросоюз может сделать, так это дать Украине в кредит часть доходов, полученных от российских активов. Средства размещены на счетах в Euroclear под определенный процент. Какую-то часть прибыли получает Россия. Остальными доходами Европа может распоряжаться по своему усмотрению», — сказал Беляев.

Он добавил, что Украина имеет крайне низкий кредитный рейтинг и без гарантий ей никто кредит не предоставит. При этом желающих выступить гарантом нет.

3 декабря Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза (ЕС) юридические предложения по выдаче кредита из замороженных российских активов.

Как пишет издание Politico, репарационный кредит состоит из €25 млрд, хранящихся по всему блоку, в дополнение к €140 млрд, замороженным в бельгийском банке Euroclear. Бельгия при этом выступает решительно против экспроприации суверенных активов России.

Ранее Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «приглашением за стол переговоров».