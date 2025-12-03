На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе предложили заблокировать возврат активов РФ через суд

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия планирует запретить возврат активов РФ через суд
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Европейская комиссия намерена запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на возможную конфискацию ее замороженных активов для финансирования Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пресс-конференция которой транслировалась на ее странице в социальной сети X.

«[Мы примем решение], чтобы гарантировать, что незаконное арбитражное решение, вынесенное за пределами ЕС, не сможет быть приведено в исполнение внутри союза», — рассказала фон дер Ляйен.

По ее словам, руководство регионального содружества очень внимательно выслушало позицию Бельгии, которая выступает против изъятия российских активов и предупреждает о рисках предоставления Украине так называемого «репарационного кредита». Глава ЕК сообщила о создании «очень мощного механизма солидарности», в который может вмешиваться ЕС.

«В одном мы можем быть уверены: мы разделим бремя справедливости», — добавила фон дер Ляйен.

3 декабря ЕК направила странам — членам регионального содружества юридические предложения, касающиеся предоставления Украине кредита в размере €165 млрд за счет замороженных активов РФ. Средства планируют предоставить в течение 2026 и 2027 годов.

Ранее в Бельгии назвали изъятие российских активов худшим вариантом финансирования Украины.

