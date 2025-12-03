В Бельгии назвали худшим вариантом изъятие активов РФ для финансирования Украины

Конфискация замороженных российских активов для выдачи кредита Украине является худшим из всех доступных Европейскому союзу (ЕС) вариантов финансирования этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, выступление которого транслировало агентство Associated Press.

Чиновник прокомментировал ситуацию по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, которая проходит в Брюсселе.

«Мы много раз говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда раньше не осуществлялось. Поэтому мы продолжаем призывать к альтернативному решению», — сказал дипломат.

По словам Прево, выдача Украине кредита за счет замороженных активов РФ влечет за собой определенные юридические, финансовые и экономические риски. Бельгия разочарована тем, что руководство ЕС «не слышит» ее позицию и приуменьшает значимость высказываемых ею опасений, добавил министр.

3 декабря Европейская комиссия (ЕК) направила странам — членам ЕС юридические предложения, в том числе касающиеся выделения Украине €165 млрд из экспроприированных активов РФ. Согласно плану ЕК, Киев должен получить эти средства в течение 2026 и 2027 годов.

Ранее МИД Бельгии нашел альтернативу финансирования Украины, не предполагающую изъятия активов РФ.