На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Зеленский может повторить судьбу Черчилля, уйдя в отставку до наступления мира

Telegraph сравнила Зеленского с Черчиллем, ушедшим с поста до наступления мира
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service

Украинский лидер Владимир Зеленский может повторить политическую судьбу Уинстона Черчилля, который ушел со своего поста до официального окончания Второй мировой войны, проиграв выборы. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«За кулисами решается судьба Зеленского. Останется ли он в роли военного лидера или, как Уинстон Черчилль до него, его лидерство будет прекращено еще до наступления мира?», — говорится в сообщении.

Как напоминает газета, 2 декабря украинские депутаты от оппозиции в Раде толпой «окружили кресло спикера», чтобы заблокировать предложенный Зеленским бюджет и потребовать отставки правительства.

В среду та же газета отмечала, что политическая карьера Зеленского «висит на волоске» на фоне коррупционного скандала и провалов на фронте.

В издании указали, что за последнюю неделю Зеленский лишился главы своего офиса Андрея Ермака. Кроме того, Вооруженные силы Украины под натиском российских войск вынуждены были отступить из стратегически важного города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Также в издании отметили усиление давления со стороны американцев, которые жестко требуют от Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами