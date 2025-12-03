Telegraph сравнила Зеленского с Черчиллем, ушедшим с поста до наступления мира

Украинский лидер Владимир Зеленский может повторить политическую судьбу Уинстона Черчилля, который ушел со своего поста до официального окончания Второй мировой войны, проиграв выборы. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«За кулисами решается судьба Зеленского. Останется ли он в роли военного лидера или, как Уинстон Черчилль до него, его лидерство будет прекращено еще до наступления мира?», — говорится в сообщении.

Как напоминает газета, 2 декабря украинские депутаты от оппозиции в Раде толпой «окружили кресло спикера», чтобы заблокировать предложенный Зеленским бюджет и потребовать отставки правительства.

В среду та же газета отмечала, что политическая карьера Зеленского «висит на волоске» на фоне коррупционного скандала и провалов на фронте.

В издании указали, что за последнюю неделю Зеленский лишился главы своего офиса Андрея Ермака. Кроме того, Вооруженные силы Украины под натиском российских войск вынуждены были отступить из стратегически важного города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Также в издании отметили усиление давления со стороны американцев, которые жестко требуют от Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.