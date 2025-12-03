На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Есть два Трампа»: президент Бразилии высказался об американском коллеге

Глава Бразилии Лула до Силва: Трамп в жизни совсем не такой, как по телевизору
true
true
true
close
The White House/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп при личном общении предстает совсем другим в сравнении с тем, как он выглядит по телевизору. Об этом рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает портал G1.

По его словам, в каждой беседе американский лидер умудряется удивить собеседника.

«Потому что часто видишь Трампа по телевизору очень нервным. В личном разговоре он другой человек... Есть два Трампа: один по телевизору, а другой - в личной беседе», — сказал политик.

Накануне лидеры Бразилии и США провели телефонный разговор, в ходе которого политики обсудили вопросы торговли, экономики и борьбы с организованной преступностью.

23 ноября Лула да Силва призвал не допустить начала конфликта в Карибском бассейне и Венесуэле. Он также заявил, что планирует обсудить присутствие ВС США в Карибском море с Дональдом Трампом.

Ранее Трамп ослабил пошлины на бразильскую агропродукцию.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами