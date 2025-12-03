«Есть два Трампа»: президент Бразилии высказался об американском коллеге

Глава Бразилии Лула до Силва: Трамп в жизни совсем не такой, как по телевизору

Глава Белого дома Дональд Трамп при личном общении предстает совсем другим в сравнении с тем, как он выглядит по телевизору. Об этом рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает портал G1.

По его словам, в каждой беседе американский лидер умудряется удивить собеседника.

«Потому что часто видишь Трампа по телевизору очень нервным. В личном разговоре он другой человек... Есть два Трампа: один по телевизору, а другой - в личной беседе», — сказал политик.

Накануне лидеры Бразилии и США провели телефонный разговор, в ходе которого политики обсудили вопросы торговли, экономики и борьбы с организованной преступностью.

23 ноября Лула да Силва призвал не допустить начала конфликта в Карибском бассейне и Венесуэле. Он также заявил, что планирует обсудить присутствие ВС США в Карибском море с Дональдом Трампом.

Ранее Трамп ослабил пошлины на бразильскую агропродукцию.