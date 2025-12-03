На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков заявил о совпадении интересов РФ и США по урегулированию на Украине

Ушаков: США готовы предпринять усилия для долгосрочного урегулирования на Украине
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

США выразили готовность предпринять усилия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, что отвечает интересам России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами, пишет «Интерфакс».

«Американцы, конечно, подтвердили готовность учитывать наши соображения, наши ключевые предложения на этот счет», — добавил представитель Кремля.

Ушаков отметил, что настрой у обеих сторон рабочий.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Встреча продлилась почти пять часов. После ее завершения Ушаков заявил, что возможность встречи глав РФ и США будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут во время переговоров. Он уточнил, что стороны будут «упорно и настойчиво работать» на уровне помощников, представителей министерств иностранных дел и других ведомств.

За день до визита в Москву американская делегация провела встречу с украинскими представителями в Майами. По словам участников встречи, обсуждались территориальные вопросы и возможные перспективы членства Украины в НАТО. Уиткофф перед встречей с Путиным говорил, что пункты американского плана были «существенно доработаны».

Ранее в России рассказали, чего ждать после встречи Путина и Уиткоффа.

Переговоры о мире на Украине
