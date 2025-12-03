На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не в состоянии остановить»: в Европе заявили о болезненном поражении Украины

Bild: потеря Красноармейска стала очередным болезненным поражением Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Потеря Красноармейска (украинское название – Покровск) для Украины стало болезненным поражением Киева. Об этом в статье для газеты Bild заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«(Потеря Красноармейска – «Газета.Ru») представляет собой еще одно болезненное поражение (Украины – «Газета.Ru») в пропагандистской войне против России. Этот случай доказывает, что украинская армия в настоящее время не в состоянии остановить наступление России», — говорится в сообщении.

По мнению автора материала, украинская армия может лишь замедлить продвижение ВС РФ на фронте.

Накануне президент России Владимир Путин еще раз пригласил иностранных журналистов, в том числе и украинских, посетить Красноармейск и Купянск, чтобы увидеть все своими глазами. Он отметил, что опасность в городе сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают.

До этого глава государства рассказал, что Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами. По его словам, этот город является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО. Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужными Генштаб РФ, отметил Путин.

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области.

Переговоры о мире на Украине
