Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины

ЕК предложила два варианта финансирования Украины, включая российские активы
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные российские активы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному ЕК, речь идет о заимствованиях Евросоюза и репарационном кредите. В нем уточняется, что «репарационный кредит» подразумевает использование замороженных российских активов.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в схеме кредита Киеву под активы РФ предусмотрен механизм для немедленного возвращения России ее заблокированных средств.

«Мы также обеспечили с помощью очень эффективного механизма ликвидности, что необходимые денежные средства всегда будут в наличии. И это включит не только государства-члены, но и бюджет Европейского союза», — сказала глава ЕК.

3 декабря издание Politico сообщило, что ЕК направила странам Евросоюза юридические предложения, в которых, в частности, содержится просьба выделить Украине €165 млрд в течение 2026–2027 годов из экспроприированных активов России. Отмечается, что эта сумма состоит из €25 млрд активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и €140 млрд, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.

