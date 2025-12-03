Финляндия получила от РФ ноту по энергосоглашению

Министерство иностранных дел Финляндии получило от РФ ноту, в которой сообщается о прекращении действия двух статей подписанного в 1972 году энергетического соглашения по гидроэлектростанциям (ГЭС) на реке Вуокса. Об этом пишет Yle.

По информации журналистов, речь идет о третьей и четвертой статьях документа. Они обязывали Москву осуществлять компенсационные поставки электроэнергии из-за ее потери на финской ГЭС «Иматра», расположенной на расстоянии нескольких километров от российской границы.

РФ и Финляндия достигли соответствующих договоренностей в связи с последовательным расположением российской Светогорской ГЭС и гидроэлектростанции «Иматра» на реке Вуокса. Объекты находятся друг от друга на расстоянии порядка 10 км.

2 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить действие третьей и четвертой статей энергетического соглашения между Москвой и Хельсинки об использовании отрезка реки Вуокса, ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и ГЭС «Иматра». Кроме того, он поручил МИД страны уведомить Финляндию о том, что из-за ее одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию РФ больше не обязана предоставлять республике компенсационную энергию.

Ранее в МИД Финляндии пожаловались на неуступчивость РФ.