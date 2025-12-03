На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия получила от РФ ноту по энергосоглашению

РФ направила МИД Финляндии ноту о прекращении действия части энергосоглашения
true
true
true
close
Shutterstock

Министерство иностранных дел Финляндии получило от РФ ноту, в которой сообщается о прекращении действия двух статей подписанного в 1972 году энергетического соглашения по гидроэлектростанциям (ГЭС) на реке Вуокса. Об этом пишет Yle.

По информации журналистов, речь идет о третьей и четвертой статьях документа. Они обязывали Москву осуществлять компенсационные поставки электроэнергии из-за ее потери на финской ГЭС «Иматра», расположенной на расстоянии нескольких километров от российской границы.

РФ и Финляндия достигли соответствующих договоренностей в связи с последовательным расположением российской Светогорской ГЭС и гидроэлектростанции «Иматра» на реке Вуокса. Объекты находятся друг от друга на расстоянии порядка 10 км.

2 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить действие третьей и четвертой статей энергетического соглашения между Москвой и Хельсинки об использовании отрезка реки Вуокса, ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и ГЭС «Иматра». Кроме того, он поручил МИД страны уведомить Финляндию о том, что из-за ее одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию РФ больше не обязана предоставлять республике компенсационную энергию.

Ранее в МИД Финляндии пожаловались на неуступчивость РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами