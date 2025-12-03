На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал главное условие для формирования социальной политики государства

Путин: только прямое общение с людьми помогает ориентироваться в соцполитике
Александр Щербак/РИА Новости

Только прямое общение с людьми и понимание, что им нужно, помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в социальной политике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе международного форума «МыВместе», пишет РИА Новости.

По словам главы государства, любой закон устаревает уже к моменту его принятия.

«И только прямое общение с людьми, понимание, что людям нужно в данный момент времени и на ближайшую перспективу помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в своей политике по этому важнейшему социальному направлению», — сказал глава государства.

На форуме российский лидер по традиции принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить. За семь лет существования акции было исполнено более 320 тысяч желаний.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером «реальных героев».

