Экс-пресс-секретарь Зеленского: Ермак запрещал чиновникам исполнять приказы президента

Мендель: Ермак запрещал чиновникам выполнять приказы Зеленского
true
true
true
close
Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак неоднократно запрещал высокопоставленным чиновникам выполнять поручения главы государства. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала украинской службе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«Я уверена, что много высокопоставленных чиновников, которые уже оставили свои посты, подтвердят, что Андрей Борисович часто обманывал Зеленского, не раз подавал информацию так, как ему было выгодно, так, как он ее интерпретировал, не раз высокопоставленные чиновники получали звонки от Андрея Борисовича с требованием не выполнять задания, которые просил выполнить Зеленский», — сказала она.

Мендель отметила, что запреты Ермака на выполнение приказов украинского лидера распространялись и на нее.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.

