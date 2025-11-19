На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко обратился к Егору Криду

Президент Белоруссии Лукашенко выразил благодарность певцу Егору Криду
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид в Telegram-канале показал благодарственное письмо от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В документе Лукашенко поблагодарил Крида за внимание к его «личному празднику», добрые пожелания и теплые слова.

«Верю, что они идут от сердца и подкреплены искренне дружественными отношениями между нашими странами и народами», — поделился президент.

Лукашенко пожелал Криду и его близким счастья, благополучия и мира. Певец в свою очередь тоже поблагодарил президента Белоруссии за добрые слова. Он пообещал сделать «незабываемый» стадионный концерт в Минске.

«Укрепляем международные связи и братство между нашими странами!» — заявил певец.

В сентябре Егор Крид познакомился с Дональдом Трампом-младшим. Вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым он подготовил для мужчины масштабное музыкально-спортивное мероприятие.

По словам Крида, он обязательно увидится с Трампом-младшим в США. Как отметил певец, он также будет рад новой встрече в Москве.

Ранее сообщалось, что у отца Егора Крида нашли долг за загрязненную орехами канализацию.

