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Советники Трампа забеспокоились из-за его нападок на Тейлор Свифт

WP: высказывания Трампа против Свифт обеспокоили его советников

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Reuters/Global Look Press

Высказывания кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа против певицы Тейлор Свифт обеспокоили советников политика, сообщает The Washington Post.

«Нападки на Свифт особенно обеспокоили советников Трампа, которые думают о привлечении женщин-избирателей», — отмечает издание.

При этом директор по коммуникациям предвыборного штаба политика Стивен Чунг утверждает, что Трамп популярнее исполнительницы.

15 сентября Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social, что ненавидит Тейлор Свифт. Это произошло после того, как певица не только публично поддержала противницу Трампа от демократов Камалу Харрис, но и призвала всех американцев достигших 18-летнего возраста проголосовать на президентских выборах в ноябре. Штаб Харрис высмеял политика за критику Свифт и назвал его никудышным.

Ранее Трамп дал «41 четкое обещание» о шагах на посту президента.

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