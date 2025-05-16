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Дональд Трамп сделал пост о Тейлор Свифт в день переговоров РФ и Украины

Президент США Трамп заявил, что снизил популярность певицы Свифт
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Reuters/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в день переговоров РФ и Украины сделал неожиданный пост на своей платформе Truth Social.

Он заявил, что смог снизить популярность певицы Тейлор своими постами в социальной сети .

«Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал: «Ненавижу Тейлор Свифт», она перестала быть «горячей»?» — написал Трамп.

В сентябре 2024 года Трамп действительно опубликовал пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это произошло после того, как певица поддержала кандидатку в президенты США Камалу Харрис.

«Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, нуждаются в отстаивающем их воине. Я думаю, что она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в стране, если будем идти за спокойствием, а не хаосом», — написала она.

Текущий капитал Свифт составляет $1,6 млрд. Это делает ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Она также удерживает рекорд как исполнительница с наибольшим количеством побед в категории «Альбом года» на премии «Грэмми» — статуэток у нее четыре, и она выиграла рекордные 30 трофеев на церемониях вручения премии MTV Video Music Awards.

Ранее власти США захотели снять реалити о мигрантах, борющихся за американский паспорт.

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