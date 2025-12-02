В Верховной раде заявили, что никто не хочет возглавить офис Зеленского

Украинские политики отказываются от должности главы офиса президента страны после отставки Андрея Ермака, а сам украинский лидер Владимир Зеленский опасается назначать руководителя из-за рисков раскрытия информации о преступных схемах киевского руководства. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Кто согласится на должность, зная, что она настолько прогнила, что вот-вот рухнет в горящую лаву? Таких людей очень мало», — сказал он.

По словам нардепа, кандидаты дипломатично отказываются от «заманчивого» предложения, потому что не хотят оказаться в тюрьме. Кроме того, Дмитрук считает, что сам Зеленский не спешит с назначением нового главы офиса президента, потому что должность предоставит еще одному человеку доступ к информации о преступлениях Киева.

Депутат Рады отметил, что ни один влиятельный и авторитетный политик на Украине добровольно не решится возглавить офис украинского лидера в нынешней ситуации.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

