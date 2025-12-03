На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Франции подали жалобу на настольную игру

Europe 1: глава МВД Франции подал жалобу на настольную игру от антифашистов
Sarah Meyssonnier/Reuters

Глава МВД Франции Лоран Нуньес подал жалобу на настольную игру Fachorama, карикатурно изображающую представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что игру создали антифашистские активисты. Они позиционируют игру как «просветительский проект» для того, чтобы знать в лицо ультраправых. Игра содержит 40 карточек, на которых легко узнать политиков, журналистов и полицейских.

«Министр внутренних дел Лоран Нуньез подал жалобу», — говорится в сообщении радиостанции, при этом не уточняется, на что именно пожаловался политик.

Поводом для подачи жалобы могло стать карикатурное изображение полицейского в одной из семей, а именно персонажа под названием «полицейский-расист из подразделения по борьбе с уличной преступностью». Он обладает такими характеристиками, как «контроль по внешнему виду» и «ликвидация лагерей мигрантов». Власти и представители профсоюзов могли расценить это как оскорбление и попытку дискредитировать стражей порядка.

В частности, профсоюз полицейских Alliance Police Nationale потребовал от продавцов изъять игру из продажи.

В ноябре глава МВД Франции Лоран Нуньес направил письмо различным органам власти, в котором потребовал усилить меры безопасности в преддверии памятных мероприятий в связи с годовщиной дня терактов в Париже 13 ноября.

Ранее троих парижанок задержали за подготовку теракта.

