Правящая партия в парламенте Молдавии отказалась от групп дружбы с РФ и Белоруссией

Михай Карауш/РИА Новости

В парламенте Молдавии не будут формировать группы дружбы с Россией и Белоруссией. Об этом заявила вице-спикер от ПДС Дойна Герман, передает ТАСС.

Правящее большинство от Партии действия и солидарности (ПДС) в парламенте Молдавии обвинило их в неуважении суверенитета страны.

«Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией», — написала Герман на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вице-спикер подчеркнула, что в правящей партии готовы к сохранению дружбы со странами, «которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, а также честь и свободу».

До этого экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обратился к руководству парламента с требованием создать группы дружбы с РФ и Белоруссией. По его мнению, «агрессивная русофобия власти», которая наблюдается в стране, приведет лишь к «разделению и росту бедности среди граждан».

Ранее Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.

