На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата выступления Еврокомиссии с планом по замороженным активам России

РИА Новости: ЕК выступит с предложением по изъятию активов России 3 декабря
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия официально выступит в среду, 3 декабря, с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026-2027 годы», — заявил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва согласна с главой МИД Бельгии Максимом Прево, призвавшим отказаться от изъятия российских активов.

Глава бельгийского дипломатического ведомства отметил, что общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Украине.

Утром 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ. Она отметила, что обсуждение данного вопроса в настоящее время продолжается.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами