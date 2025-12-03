Названа дата выступления Еврокомиссии с планом по замороженным активам России

РИА Новости: ЕК выступит с предложением по изъятию активов России 3 декабря

Еврокомиссия официально выступит в среду, 3 декабря, с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026-2027 годы», — заявил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва согласна с главой МИД Бельгии Максимом Прево, призвавшим отказаться от изъятия российских активов.

Глава бельгийского дипломатического ведомства отметил, что общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Украине.

Утром 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ. Она отметила, что обсуждение данного вопроса в настоящее время продолжается.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.