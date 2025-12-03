Самолет Уиткоффа прилетел в США

Самолет, предположительно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту прилетел в аэропорт штата Флорида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

По данным портала, в 13:01 мск самолет Bombardier Global 7500 приземлился в международном аэропорту Форт-Лодердейла. Отмечается, что воздушном судне такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе текущего года.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о дальнейших шагах после встречи Путина и Уиткоффа.