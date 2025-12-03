Европейцы одержимы нанесением стратегического поражения России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, комментируя встречу по Украине глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он напомнил, что недавно такую оценку ситуации давал президент РФ Владимир Путин в Центре международной торговли. Журналисты тогда спросили главу государства, почему европейцы не участвуют в процессе мирного урегулирования на Украине.

«И вот как раз президент и отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом не правы», — сказал представитель Кремля.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Европа продвигает войну до последнего украинца, пока идут переговоры России и США.