Кулеба заявил, что Ермак отклонял предложения развивать контакты с Кушнером

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году отклонил предложение развивать контакт с зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Время.ua».

По его словам, он познакомился с Кушнером в 2024 году. После обмена контактами Кулеба предложил Ермаку развивать диалог с американцем.

«В ответ я услышал монолог от бывшего руководителя офиса президента, что я ничего не понимаю в раскладах Америки, что Кушнер не при делах, на него не стоит делать ставки», — сказал он.

По его словам, Ермак считал более выгодным строить отношение США через экс-госсекретаря США Майка Помпео.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

