На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский госсекретарь пропустит встречу глав МИД НАТО в Брюсселе

Reuters: Рубио не приедет на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио не сможет посетить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, запланированную на 3 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, США будет представлять заместитель Рубио Кристофер Ландау. Авторы сообщения не назвали причин, почему госсекретарь не планирует посещать встречу в Брюсселе.

Планируется, что встреча глав МИД стран НАТО пройдет 3 декабря в штаб-квартире альянса. Председателем выступит генсек НАТО Марк Рютте.

27 ноября Рубио говорил, что США хотят достичь подписания мирного договора по урегулированию конфликта на Украине прежде, чем давать Киеву какие-либо гарантии безопасности.

Как пишет Politico, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни. Рубио сообщил, что Трамп намерен отдельно вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. США, по словам госсекретаря, хотят быстро согласовать весь остальной пакет договоренностей.

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен встречаться с Зеленским до подписания соглашения по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами