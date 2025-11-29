Американский госсекретарь пропустит встречу глав МИД НАТО в Брюсселе

Reuters: Рубио не приедет на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Госсекретарь США Марко Рубио не сможет посетить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, запланированную на 3 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, США будет представлять заместитель Рубио Кристофер Ландау. Авторы сообщения не назвали причин, почему госсекретарь не планирует посещать встречу в Брюсселе.

Планируется, что встреча глав МИД стран НАТО пройдет 3 декабря в штаб-квартире альянса. Председателем выступит генсек НАТО Марк Рютте.

27 ноября Рубио говорил, что США хотят достичь подписания мирного договора по урегулированию конфликта на Украине прежде, чем давать Киеву какие-либо гарантии безопасности.

Как пишет Politico, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни. Рубио сообщил, что Трамп намерен отдельно вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. США, по словам госсекретаря, хотят быстро согласовать весь остальной пакет договоренностей.

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен встречаться с Зеленским до подписания соглашения по Украине.