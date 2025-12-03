В КНР выступили против использования активов РФ для финансирования Украины

Пекин считает, что использование замороженных российских активов не будет способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

В ходе мероприятия дипломат прокомментировал планы Европейской комиссии (ЕК) использовать доходы от заблокированных активов РФ для оказания помощи Украине. Как он сказал, нарушение международных норм и введение односторонних рестрикций лишь усугубляют ситуацию.

«Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот», — подчеркнул Линь Цзянь.

3 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что ЕК в течение дня официально выступит с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ.

За день до этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны согласны с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, который призвал отказаться от конфискации активов РФ. По мнению бельгийского дипломата, общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Киеву.

Ранее в Европейском центральном банке отказались поддержать план по выдаче Украине кредита за счет активов РФ.