В КНР выступили против использования активов РФ для финансирования Украины

МИД КНР осудил использование замороженных активов РФ для помощи Украине
Depositphotos

Пекин считает, что использование замороженных российских активов не будет способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

В ходе мероприятия дипломат прокомментировал планы Европейской комиссии (ЕК) использовать доходы от заблокированных активов РФ для оказания помощи Украине. Как он сказал, нарушение международных норм и введение односторонних рестрикций лишь усугубляют ситуацию.

«Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот», — подчеркнул Линь Цзянь.

3 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что ЕК в течение дня официально выступит с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ.

За день до этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны согласны с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, который призвал отказаться от конфискации активов РФ. По мнению бельгийского дипломата, общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Киеву.

Ранее в Европейском центральном банке отказались поддержать план по выдаче Украине кредита за счет активов РФ.

