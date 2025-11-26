На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК порассуждала о менталитете России

Глава ЕК фон дер Ляйен: менталитет России не изменился с Ялтинской конференции
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «менталитет России» со времен Ялтинской конференции не изменился, и она якобы продолжает рассматривать Европу с точки зрения раздела на сферы влияния. Ее слова приводит The Guardian.

Она подчеркнула, что соглашение о мире на Украине должно быть справедливым и прочным, обеспечивая республике и Европе «реальную безопасность». Глава ЕК отвергла какое-либо ограничение численности ВСУ. Политик также утверждает, что сделка должна сохранить «суверенитет Украины».

«Мы знаем, что менталитет России не изменился со времен Ялты, она рассматривает наш континент с точки зрения сфер влияния. <…> Поэтому нам нужно четко заявить, что не может быть одностороннего раздела суверенного европейского государства, и что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра, и мы не можем этого допустить», — сказала фон дер Ляйен.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен высказалась о будущем Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами