Глава ЕК порассуждала о менталитете России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «менталитет России» со времен Ялтинской конференции не изменился, и она якобы продолжает рассматривать Европу с точки зрения раздела на сферы влияния. Ее слова приводит The Guardian.

Она подчеркнула, что соглашение о мире на Украине должно быть справедливым и прочным, обеспечивая республике и Европе «реальную безопасность». Глава ЕК отвергла какое-либо ограничение численности ВСУ. Политик также утверждает, что сделка должна сохранить «суверенитет Украины».

«Мы знаем, что менталитет России не изменился со времен Ялты, она рассматривает наш континент с точки зрения сфер влияния. <…> Поэтому нам нужно четко заявить, что не может быть одностороннего раздела суверенного европейского государства, и что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра, и мы не можем этого допустить», — сказала фон дер Ляйен.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

