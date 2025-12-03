Британия пообещала помочь «снова включить свет» на Украине

Глава МИД Купер: Британия будет работать над тем, чтобы включить свет на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон выделит дополнительно 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки энергетической инфраструктуры Украины, чтобы «снова включить свет». Об этом сообщает Sky News.

Она подчеркнула, что Великобритания и НАТО стремятся к «справедливому и прочному миру». Купер также заявила, что Великобритания выделит еще 10 миллионов фунтов стерлингов на поддержку ремонта энергетической инфраструктуры на Украине.

«Путин хочет погрузить Украину во тьму, и мы продолжим работать над тем, чтобы снова включить свет», — сказал Купер.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.