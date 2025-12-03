Слова президента Польши Кароля Навроцкого о том, что с россиянами нельзя договориться, «ложны» и «примитивны», заявил РИА Новости спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«В нем (в высказывании Навроцкого. — «Газета.Ru») сквозит историческая обида за то, что Польша была частью России, а не наоборот. За то, что великой державой Восточной Европы стала не Польша, а Россия», — отметил Константинов.

1 декабря Навроцкий заявил, что с «москалями» не может быть никаких договоренностей.

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что недавнее высказывание польского президента о россиянах и возможности диалога с РФ является провокацией.

Парламентарий отметил, что Навроцкий продолжает спекулировать на русофобии и разжигать истерию против России, пытаясь придать себе мнимой значимости и оправдать отсутствие представителей Польши в переговорной группе по украинскому конфликту.

Ранее в Совфеде допустили, что Польша хочет войны с Россией.