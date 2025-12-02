На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили на заявления президента Польши о «москалях»

Депутат Белик назвал провокацией заявления Навроцкого о россиянах и диалоге с РФ
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Недавнее высказывание президента Польши Кароля Навроцкого о россиянах и возможности диалога с РФ является провокацией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, польский лидер «ищет любые способы влиться в переговорную группу по Украине и для этого делает явно провокационное заявление».

Также парламентарий отметил, что Навроцкий продолжает спекулировать на русофобии и разжигать истерию против России, пытаясь придать себе мнимой значимости и оправдать отсутствие представителей Польши в переговорной группе по украинскому конфликту.

Накануне польский президент заявил, что с «москалями» не может быть никаких договоренностей.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Польше русофобство «цветет пышным цветом».

Он также обратил внимание, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях как прямой, так и гибридной войны.

Ранее в Совфеде допустили, что Польша хочет войны с Россией.

