Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита Владимира Зеленского в Париж попытался поддержать украинского лидера, а также испортить поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его [Владимира Зеленского] стороне, что он не хочет мира», — заявил Филиппо.

По его мнению, Макрон также показал, что «не прочь саботировать усилия» Стива Уиткоффа в попытках урегулировать конфликт Москвы и Киева.

До этого Филиппо заявлял, что встреча Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским была безумием. Политик назвал встречу Макрона с Зеленским «саммитом отчаявшихся», отметив, что французский лидер предпринимает все ради продолжения конфликта на Украине.

