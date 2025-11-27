На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Степашин заявил о перспективе добровольного воссоединения Одессы и Николаева с Россией

Стапашин: Одесса и Николаев могут добровольно воссоединиться с Россией
Сергей Пятаков/РИА Новости

Одесса и Николаев в перспективе могут на добровольной основе воссоединиться с Россией. Об этом ТАСС рассказал бывший премьер-министр РФ, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин.

Отвечая на вопрос, должна ли Россия в ходе специальной военной операции вернуть Одессу и Николаев, Степашин сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы Одесса и Николаев были в составе РФ, но чтобы это произошло «без войны, а добровольно». Он уточнил, что это будет на следующем этапе.

Степашин подчеркнул, что сейчас стоит сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, в том числе на предлагаемом Вашингтоном плане из 28 пунктов, «а дальше будет видно».

26 июля глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что единственным путем для будущего народа Украины является воссоединение с Россией.

Ранее Украина испугалась, что США поддержат вхождение Одессы в состав России.

